Graziani a KKN: “Tra Napoli e Milan le assenze pesano di più nei rossoneri”.

Francesco Graziani ha parlato ai microfoni di KKN della partita di domenica sera tra Milan e Napoli, match di cartello della settima giornata. Tra i rossoneri mancheranno alcuni giocatori importanti, come Rafael Leao e Divock Origi, ma anche il Napoli sarà privo di un giocatore importante come Victor Osimhen. Secondo l’ex attaccante però i rossoneri saranno svantaggiati, e le assenze si faranno sentire di più. Ecco le parole dell’ex Torino ai microfoni di KKN: “Tra Milan e Napoli ci perdono di più i rossoneri se guardiamo le assenze, che perdono Leao. Saelemaekers non è come il portoghese, mentre nel Napoli Simeone può sostituire Osimhen, perché è all’altezza della situazione”.