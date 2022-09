Auriemma: “Giuntoli ha preso un giocatore, che giocherebbe nel Real Madrid”

Il giornalista Raffaele Auriemma, nel corso di un intervento a Tele A, ha parlato del mercato del Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli: “L’acquisto di Hirving Lozano è stato preteso da Carlo Ancelotti. Il mister era convinto che il messicano potesse giocare da punta centrale. Non credo che Cristiano Giuntoli abbia particolari responsabilità, ha accontentato l’allenatore dell’epoca. Younes e Ounas sono dei buoni calciatori, ma a Napoli non hanno trovato tanto spazio. Con Ancelotti, Giuntoli non contava nulla”.

Raffaele Auriemma ha poi aggiunto nel corso del suo intervento in televisione: “Non dimentichiamo che Cristiano Giuntoli ha preso un calciatore fortissimo: Stanislav Lobotka. Ammetto di averlo duramente criticato, ma sbagliavo. Lo slovacco sta disputando delle partite eccellenti e per come sta giocando potrebbe fare bene anche in una compagine fortissima come il Real Madrid. Quest’anno il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli ha avuto carta bianca e ha fatto benissimo sul mercato”.