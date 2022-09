Agbonlahor: “Il Napoli questa sera perderà 2-1, non è abituato all’atmosfera”

Nel corso di SportEdge è intervenuto Gabby Agbonlahor, che fatto una prediction su alcuni risultati Champions della serata. Tra le gare trattate dall’ex Aston Villa c’è stata anche Rangers-Napoli. Secondo lui gli azzurri in questa seconda giornata di Champions non vinceranno, perché non abituati all’atmosfera di Ibrox, stadio infuocato degli avversari scozzesi. Queste le sue parole in merito al match delle ore 21:00: “Il Napoli staserà perderà 2-1 contro il Rangers, e il motivo è che gli azzurri non sono abituati all’atmosfera di Ibrox, stadio infuocato”.