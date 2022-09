Rangers, rifinitura per gli scozzesi: out un giocatore chiave

Alla vigilia della sfida tra Rangers e Napoli, valevole per il girone A della Champions League, le squadre sono impegnate con la rifinitura. Il club campano, potrebbe ritrovarsi in testa al girone, quindi è un’occasione da non sprecare.

Mentre per gli azzurri il grande assente è Victor Osimhen, infortunato, dall’altra parte c’è un giocatore chiave assente nell’allenamento di oggi. Si tratta del portiere Jonathan Peter McLaughlin. A differenza sua, sarà disponibile James Tavernier, giocatore più pericoloso del club scozzese, che era in dubbio prima di oggi.