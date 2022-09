Malfitano risponde a Venerato: “Tre giocatori del Napoli non partiranno mai titolari”

Il noto giornalista Ciro Venerato è intervenuto a Tv Luna per parlare del match tra Napoli e Spezia, soffermandosi su alcuni giocatori.

Ecco le sue parole: “Contro lo Spezia mi è piaciuto molto Gianluca Gaetano. Ha avuto un ottimo impatto sul match, quando è entrato, per come la vedo io, ha inciso molto di più rispetto a Ndombele. Il giudizio sull’ex Tottenham è ancora sospeso, voto ‘non giudicabile’“.

Diversa l’idea di Mimmo Malfitano, che gli ha risposto così: “Allegri fa giocare Miretti e Fagioli, tale scelta è stata apprezzata da tanti. Ma se l’allenatore avesse avuto gente come Pogba, Chiesa e Di Maria non avrebbero giocato mai. Allo stesso modo dico che Gaetano, Zerbin e Zanoli non giocheranno mai (dall’inizio, ndr). Sono anni che Gaetano va avanti e indietro, ma aspettiamo ancora che cresca. Ora ha 22 anni, non è più così giovane”.