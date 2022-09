Tuttosport – Milan-Napoli, forti dubbi per Pioli in attacco: le ultime

Il quotidiano Tuttosport, dedica spazio alla prossima sfida di campionato Milan-Napoli. Stando a quanto riportato da quotidiano Rebic e Origi sono alle prese rispettivamente con un problema alla schiena e un affaticamento muscolare. I due saranno assenti mercoledì sera in Champions League contro la Dinamo Zagabria. I due attaccanti sono in forte dubbio anche per il match contro il Napoli di Luciano Spalletti in programma domenica sera. La loro assenza si somma a quella dello squalificato Leao. Problemi di formazione per Pioli, che si appresta a giocare una nuova sfida scudetto.