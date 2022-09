Giovanni Simeone è a Napoli da un mesetto, ma la città ha fatto innamorare un argentino, come da sempre il connubio tra Napoli e Argentina fa parte del DNA di questa gente.

Il Cholito testimonia quest’amore per la città con i gesti: ad esempio, durante la partita tra Napoli e Spezia, nel riscaldamento ha cantato la canzone dedicata a Maradona, ma non solo in campo dimostra di essersi inserito.

Infatti, stasera ha pubblicato sui suoi profili social una foto del golfo di Napoli di notte e ha mostrato questo bellissimo scenario ai suoi fan: