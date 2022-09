Repubblica – Rengers-Napoli, cambia il programma di viaggio degli azzurri: il dettaglio

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli comunicando che la squadra ha un nuovo programma per la trasferta di Glasgow. Mercoledì alle ore 21:00 saranno in Scozia per affrontare il Rangers, secondo match di Champions League:

“Il Napoli si allenerà infatti oggi a Castel Volturno e partirà domani per la Scozia, beneficiando quindi di un giorno di riposo in più dopo la faticosa sfida di sabato con lo Spezia. I Rangers sono rimasti fermi per lutto nel loro campionato e si presenteranno al top della forma mercoledì sera a Ibrox, mentre Spalletti dovrà fare i conti con il tour de force. A San Siro contro il Milan però gli azzurri giocheranno domenica sera e di conseguenza l’allenatore toscano avrà modo di gestire meglio le forze dei suoi giocatori, nonostante lo spostamento della gara di Champions. Non ci sono altri indisponibili oltre agli infortunati Osimhen e Demme, quest’ultimo già escluso dalla lista Uefa”. Si legge sul quotidiano.