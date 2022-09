Repubblica – Rangers-Napoli, 24 ore in più per scegliere la formazione: i dubbi di Spalletti

La Repubblica, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli facendo il punto sulla possibile formazione azzurra per il prossimo match di Champions League contro i Rangers. Questo quanto evidenziato:

“Il Napoli si presenterà a Glasgow per mettere un’ipoteca sulla qualificazione, dopo l’impresa contro il Liverpool nel debutto in Champions al Maradona. Il bis in trasferta contro i Rangers permetterebbe agli azzurri di rimanere a punteggio pieno dopo due giornate e rafforzare la loro posizione al vertice del gruppo A, approfittando dello scontro tra Reds e Ajax. Il lutto per la morte della regina non fermerà le competizioni internazionali in Gran Bretagna. Spalletti avrà 24 ore in più per scegliere la formazione titolare, con Kim, Lobotka e Simeone candidati a una maglia. Resta il rammarico per i tifosi, beffati dal rinvio e dalla chiusura del settore Ospiti. Di Lorenzo e compagni se la dovranno cavare da soli, in un’atmosfera infuocata. I 90’ in Scozia sono una tappa fondamentale per strappare il pass per gli ottavi”.