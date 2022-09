Gazzetta esalta Lobotka: “E’ il padrone del Napoli, detta il gioco e l’andatura”

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli elogiando le prestazioni di Stanislav Lobotka. Il centrocampista del Napoli azzurro è diventato imprescindibile per la mediana, è lui a dettare i tempi di gioco e gestire la squadra. Così scrive il quotidiano:

“Ormai è il padrone del Napoli. Perché leader si diventa anche con i gesti tecnici, rendendo semplici le cose che sono complicate. Questo è Stanislav Lobotka, uno che non risparmia mai una corsa all’indietro per aiutare un compagno. E questo fa squadra. E poi quell’andatura caracollante palla al piede. Un “cinghialotto” lo ha chiamato affettuosamente Spalletti. Perché lo vedono piccolo e pensano di buttarlo giù con una spallata, ma col suo baricentro basso e la forza che ha nelle gambe resiste a tutto. E se non lo marchi a dovere lui avanza e se trova lo spazio tira e segna, come ha fatto nella partita di Ferragosto a Verona”.