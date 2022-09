German Denis, ex attaccante azzurro, ha firmato per il Real Calepina. La squadra, allenata da Daniele Capelli e Matteo Moranda in seconda, ex compagni all’Atalanta del Tanque, milita in Serie D. Queste le sue parole: “Una splendida opportunità, non vedo l’ora di aiutare i ragazzi. Sono felicissimo di essere parte di questo club”.