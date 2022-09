Alle 12:30 al Gewiss Stadium è andata in scena Atalanta-Cremonese. La prima frazione di gioco si è conclusa sul risultato di 0-0. Senza ritmo il primo tempo nonostante le diverse conclusioni che hanno impegnato Musso e Radu rispettivamente per i pericoli di Escalante e Koopmeiners. Per ora manca il sorpasso dei neroazzurri sul Napoli e Milan capoliste.