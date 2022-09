Il Mattino – La pagella di Raspadori: “Riesce a sbagliare qualsiasi cosa in un pomeriggio in cui fino al gol è sembrato poco a suo agio”

L’edizione di oggi de Il Mattino riporta la pagella di Giacomo Raspadori dopo la gara Napoli-Spezia. Al numero 81 del Napoli voto 7:

“Riesce a sbagliare qualsiasi cosa in un pomeriggio in cui all’interno del campo è sembrato veramente poco a suo agio. Ma riesce a trovare lo stesso, quasi allo scadere, il gol che risolve una partita bloccata con un tiro altrettanto difficile dopo il liscio di Gaetano. L’eroe al Maradona è decisamente lui, in un caldo pomeriggio in cui aveva puntati addosso gli occhi di tutti”.