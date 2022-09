Gazzetta controcorrente: “C’era un rigore per lo Spezia!”

Un editoriale de “La Gazzetta dello Sport” evidenzia un presunto fallo di Meret ai danni di Kiwior:

“C’è un errore a macchiare la prestazione di per sé poco brillante di Santoro al Maradona. Al 27’ della ripresa Mario Rui nella propria area di di rigore tenta l’appoggio di testa per Meret. Il retropassaggio, però, è corto, Kiwior intuisce le intenzioni del difensore del Napoli e si inserisce rubando il tempo al portiere. Il giocatore dello Spezia lo anticipa con un tocco sotto che manda il pallone verso la porta dove viene spazzata via da Rrahmani. Meret, in uscita bassa, va invece a colpire Kiwior all’altezza del piede destro facendolo cadere a terra. Ci sono gli estremi per il calcio di rigore, ma né il direttore di gara né il Var Valeri decidono di intervenire”.

