Social – Sotto il post Instagram di Raspadori anche il commento di Mertens: “Sapevo avresti segnato”.

Giacomo Raspadori ha deciso con il suo primo gol in maglia azzurra il match contro lo Spezia, che fino all’89’ sembrava stregato. Il gioiellino ex Sassuolo ha scritto un post su Instagram in cui ha comunque fatto notare la propria emozione per il primo gol con questa maglia. Tra i commenti sotto il post dell’azzurro molti suoi compagni di squadra, che si sono congratulati con lui. tra questi anche un ex azzurro, Dries Mertens, che ha scritto sotto il post del fantsasista: “Sapevo facevi gol. Complimenti amico mio”. Lo stesso Jack ha più volte dichiarato che si ispira al belga per capire come si gioca bene nel ruolo di fantasista/falso nueve, e ‘Ciro’ sembra essere molto contento del suo erede. Il belga è infatti solito commentare i post che ritraggono il numero 81 azzurro con cuoricini e complimenti.