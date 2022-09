Juan Jesus ai microfoni di Dazn: “Questa vittoria è un bel segnale. Sono tre punti importanti”.

Al termine del match contro lo Spezia Juan Jesus, partito oggi per la prima volta titolare in questa stagione, ha parlato ai microfoni di Dazn. Il difensore brasiliano ha parlato della vittoria, definendola un segnale importante. Ecco le sue parole ai microfoni dell’emittente satellitare: “Sono tre punti che servono per la classifica. Ci aspettano due giorni per recuperare le energie, anche perché martedì si gioca in Champions. Questa partita lo scorso anno la perdemmo, quindi è un segnale molto importante. Bisogna migliorqaqre nello sfruttare le palle gol, bisogna segnare di più”.