Gotti ai microfoni di Dazn: “Potevamo segnare. A me sembra manchi un rigore per noi”.

Il mister dello Spezia Luca Gotti ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match che ha visto i suoi ragazzi uscire sconfitti dal Maradona. L’allenatore del club ligure ha parlato della prestazione dei suoi ragazzi, dicendo che non hanno giocato solo di difesa, e poi ha recriminato per un presunto contatto nell’area azzurra. Ecco le sue parole nel post partita: “Abbiamo provato in tutti i modi a portare a casa punti. Le partite che vengono decise all’ultimo in negativo lasciano sempre l’amaro in bocca. Il Napoli è una grande squadra e ti mette in difficoltà. Ci è mancata la lucidità nei momenti importanti anche perché faceva molto caldo. Oggi c’è stato un risultato fino all’88’ minuto, poi c’è anche un episodio dubbio nella loro area. La settimana scorsa ci avevano detto che un episodio simile sarebbe stato rigore. Nel campionato ci vuole coerenza”.