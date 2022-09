Kevin Malcuit, ex terzino destro del Napoli che non ha mai trovato la fortuna sperata in maglia azzurra, ha trovato una nuova squadra. Il francese a luglio si era svincolato dal Napoli e ora inizierà un nuovo capitolo della sua carriera. Accordo trovato con l’Ankaragücü, come riporta il sito ufficiale del club, e Malcuit raggiunge Mertens, ex compagno al Napoli, in Turchia.