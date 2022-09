Ponciroli: “Kim la vera sorpresa della Serie A, Osimhen è l’unico dubbio”

Il giornalista Fabrizio Ponciroli, ai microfoni di TMW Radio, ha commentato le prestazioni delle squadre italiane impegnate sia in Champions che nella meno prestigiosa Europa League. Queste le sue parole: “Il Napoli è stato straripante, ha vinto meritatamente. Kvara ha rubato meritatamente la scena con giocate di grandissima qualità. Kim, per come la vedo io, è la vera sorpresa della Serie A. L’unico dubbio é Oshimen, sembra sempre agitato, deve essere riflessivo”.

Sulla Lazio: “Questa è la squadra di Maurizio Sarri. É un mix di grandi partite a momenti di stop. Penso sia la storia di un tecnico che manca di continuità, ma a livello di qualità non invidia niente a nessuno. Spero che possa andare fino in fondo in Europa, ci può riuscire”.

Sulla Juventus: “Il 2-1 della Juventus a Parigi mi ha dato fastidio, si poteva portare a casa un risultato positivo. La compagine bianconera deve pensare di essere forte, a volte sembra non convinta delle sue potenzialità”.