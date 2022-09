Pedullà sicuro: “E’ il colpo migliore degli ultimi 15 anni”

Un Napoli sontuoso ha superato brillantemente i vice-campioni d’Europa del Liverpool con il punteggio di 4-1 in Champions League. Alfredo Pedullà, nel commentare la prova degli azzurri al Maradona, ha anche parlato del lavoro di Cristiano Giuntoli sul calciomercato: “I partenopei hanno vinto con merito al cospetto di un avversario super blasonato. Vorrei però sottolineare anche la bontà dei nuovi innesti. Il lavoro della società, a mio avviso, è stato encomiabile”.

“Faccio riferimento soprattutto a Kvaratskhelia: il georgiano è costato davvero poco per il suo valore e percepisce un ingaggio di poco più di un milione all’anno. Per come la vedo io è stato il migliore colpo degli ultimi quindici anni. Bravo Cristiano Giuntoli ad assicurarsi il giocatore diversi mesi prima dell’inizio del calciomercato anticipando la concorrenza di tutte le altre società”, ha aggiunto Alfredo Pedullà nel corso del suo intervento in televisione.