Napoli, dopo il Liverpool la squadra ha chiesto un giorno libero: ecco la risposta di Spalletti

Dopo la fantastica vittoria per 4 a 1 contro il Liverpool, a Napoli si respira ancora un’aria di festa. Se da un lato i tifosi vogliono godersi ancora un po’ questa partita epica, la squadra di Luciano Spalletti deve lasciarla già alle spalle. Difatti, domani, alle 15, la compagine azzurra sarà impegnata in campionato contro lo Spezia. Nonostante sulla carta la partita contro i liguri possa sembrare più abbordabile, il Mattino svela ciò che è accaduto negli ultimi giorni a Napoli.

Dopo la partita perfetta disputata al Maradona contro i Reds, i giocatori del Napoli hanno chiesto a Luciano Spalletti un giorno di riposo. Secco il no dell’allenatore, che non vuole mollare la presa proprio adesso, sapendo quali pericoli comporta sottovalutare una partita del genere. Sforzo degli azzurri che non hanno nessuna intenzione di lasciare punti per strada, soprattutto dopo la grande prova di forza in Champions.