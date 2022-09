De Maggio: “Ho fatto una scomessa su Simeone, i fatti mi danno ragione”

Giovanni Simeone, attaccante del Napoli, ha bagnato il suo esordio in Champions League con un goal. Il centravanti ex Hellas Verona potrebbe partire titolare nelle prossime partite degli azzurri a cominciare da quella con lo Spezia. Ne ha parlato Valter De Maggio nel corso del suo intervento a Kiss Kiss: “Ho fatto una scommessa sull’argentino: sono convinto che appena avrà un minutaggio più ampio segnerà un goal a partita. E i fatti mi hanno subito dato ragione. Il Cholito è andato in rete col Liverpool”.

Il cronista Valter De Maggio ha poi aggiunto nel corso del suo intervento in televisione: “Ho sempre avuto grande rispetto per Giovanni Simeone, ritengo sia un calciatore straordinario e che farà benissimo quando sarà impiegato”. Giovanni Simeone, lo ricordiamo, nella scorsa stagione, ha realizzato ben diciassette reti con la maglia del Verona nel campionato italiano di Serie A. I tifosi azzurri sperano che possa andare in doppia cifra anche con la maglia del Napoli.