Zerbin, l’agente: “Ieri avevo le lacrime agli occhi. È un ragazzo che se ti scappa non lo prendi più”

Furio Valcareggi, agente di Alessio Zerbin, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha commentato l’esordio in Champions League del suo assistito. “Zerbin è entrato con grande voglia, è un calciatore con un motore fantastico. Non è molto rapito, ma è veloce, se ti scappa non lo acchiappi più. Ieri al suo esordio in Champions League mi sono commosso, avevo le lacrime agli occhi. Spalletti crede in lui ed è stato ripagato con una buona prestazione”.