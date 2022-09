Zazzaroni a Radio Punto Nuovo: “Serata da incorniciare per il Napoli”

Ivan Zazzaroni, direttore de Il Corriere dello Sport, ha parlato della prestazione del Napoli.

A Radio Punto Nuovo si è detto entusiasta della prova dei partenopei: “Il Napoli ha scritto una pagina di storia con la vittoria di ieri sera contro il Liverpool. Nonostante questo, però, le gerarchie nel girone non cambiano e gli azzurri dovranno giocarsi il secondo posto nel girone con l’Ajax. Il Napoli ha fornito una prestazione gigantesca, parliamo di un avversario che si chiama Liverpool”. Solo complimenti per il Napoli visto ieri sera al Maradona, che ora dovrà subito ricaricare le pile per ospitare di nuovo tra le mura amiche lo Spezia di Luca Gotti.