La Uefa, attraverso il suo canale ufficiale Twitter, ha esaltato la prestazione di Khvicha Kvaratskhelia, alla sua prima presenza in assoluto in Champions League. Il georgiano, tra finte e numeri, non è certamente passato inosservato. “Special”, questo il commento con cui la Uefa ha provato a sintetizzare la prestazione gigantesca dell’ex Rubin Kazan.