Thiago Motta è ad un passo dalla firma del contratto che lo legherà al Bologna.

Come riferito pochi minuti dal telegiornale di Sky Sport, sarà l’ex Spezia il nuovo allenatore dei felsinei: dovrebbero essere due gli anni di contratto per lui, pronto ad una nuova avventura dopo le parentesi archiviate in Italia con Genoa e Spezia. L’era di Sinisa Mihajlovic giunge dunque al termine.