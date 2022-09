Sconcerti: “Differenza imbarazzante tra Inter e Bayern Monaco”

Dopo il tonfo dell’Inter contro il Bayern Monaco nella prima giornata di Champions League, Mario Sconcerti ha analizzato la prestazione in un editoriale su Il Corriere della Sera. Le parole del giornalista sportivo sono molto dure nei confronti della squadra di Simone Inzaghi: “L’Inter ha avuto poche fasi di partita per dare qualcosa, la differenza è sempre stata tanta con il Bayern. C’è qualcosa del grande calcio europeo che non sappiamo pareggiare. È questa rapidità nel trovarsi, nel pressare sempre l’avversario senza perdere equilibrio. È stata a tratti imbarazzante la differenza sia pure contro un’Inter volenterosa ma impotente”.

“Il migliore forse è stato Mkhitaryan. Il più inutile Dumfries, né ala né aiuto a centrocampo. Molti errori in ripartenza dell’Inter, ma non c’erano spazi, il Bayern era dovunque. Ma l’equilibrio non mancava. La lezione è questa. L’Inter non è all’altezza che si sperava, ma il Bayern è oltre quello che era previsto” ha aggiunto Sconcerti.

“L’Inter era soffocata subito appena ripartiva e soffriva quando i triangoli del Bayern arrivavano davanti alla porta di Onana. Ecco, Onana. Non mi è sembrato all’altezza, dentro una squadra che non sa ancora guidare. Spettacolare nelle incitazioni, ma con un’enfasi che i compagni non hanno mai compreso” ha concluso la sua disamina sul match di San Siro.