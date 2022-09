Pedullà: “Il Liverpool è stato affondato nel primo tempo, nella ripresa si è calato il poker”

Alfredo Pedullà commenta la grande vittoria del Napoli sul Liverpool attraverso il suo portale ufficiale. “Tante le emozioni a Fuorigrotta, con il Napoli avanti al 6′, su rigore di Zielinski. La risposta del Liverpool è stata veemente, ma al 17′ arriva un altro rigore per il Napoli. Osimhen però stavolta sbaglia il tiro dagli 11 metri, con Alisson che para. Al 21′, raddoppio dei campani, con Anguissa. Napoli che perde Osimhen, già non al meglio, entra Simeone che trova subito il gol del 3-0. Liverpool affondato in questo primo tempo. Nella ripresa, pronti via, arriva il poker del Napoli”.

“Azione da manuale del calcio di contropiede, che ancora Zielinski finalizza al meglio. Due minuti dopo realizza la rete della bandiera dei Reds, Luis Dias. Serata storica per il Napoli. Nell’altra gara, sofferenza Inter, con il Bayern che vince 2-0 grazie a un gol di Sanè e autorete di D’Ambrosio. Onana decisivo in più di una occasione per evitare un passivo peggiore. Troppo Bayern per l’Inter, che ha provato a reagire ma non è mai riuscito a far male ai bavaresi“.