Osimhen nel post-partita: “Non credo sia un infortunio molto grave. Scelta giusta restare qui”

Victor Osimhen, attaccante del Napoli, è stato sostituito nel corso di Napoli-Liverpool a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra. Il nigeriano, ai microfono di Oma Sports Tv, ha chiarito sulle sue condizioni fisiche. “Non credo che questo infortunio sia particolarmente grave, domani farò delle visite, ho delle sensazioni positive. Questo è il calcio, devo andare avanti. Ho ricevuto tanti messaggi e ringrazio chi ha creduto in me. Voglio tornare presto per fare del mio meglio e aiutare la squadra. Tentato assist a Kvara? Era in una posizione migliore rispetto alla mia. Voglio segnare ma è bello fare assist. Girone Champions? La vittoria con il Liverpool è un risultato enorme, ma ci sono anche altre squadre forti, quindi dobbiamo pensare una partita alla volta e fare del nostro meglio. Traguardo per la Champions? Non ne ho uno, voglio far bene in questa competizione come in campionato, segnare tanto e aiutare la mia squadra. Felice di essere restato a Napoli? Ovviamente, sento molto affetto rivolto verso di me, è stata la scelta giusta rimanere”.