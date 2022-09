Napoli formato Champions!

Un Napoli forte, deciso, velenoso che ha tramortito il Liverpool sin dai primissimi minuti. Due rigori sacrosanti, un’espulsione negata a Milner, un gioco scoppiettante. Anguissa e Kvaratskhelia hanno brillato più di tutti nel primo tempo, ma stasera le stelle erano in migliaia. Sugli spalti i tifosi hanno illuminato e fatto vibrare le croste terrestri come in un terremoto.

Grande prestazione di un ex obiettivo proprio dei reds, Zielinski: ieri Klopp ne aveva parlato in conferenza, dicendo che il Napoli avrebbe costruito il gioco intorno a lui. È come se in quel momento avesse già saputo che il numero 20 polacco lo avrebbe fatto soffrire.

Emozionante l’esordio con gol del Cholito Simeone che ha baciato quel tatuaggio fatto da ragazzino simboleggiante la Champions, auspicandosi di realizzare il suo più grande sogno. E sicuramente la realtà è stata migliore delle sue aspettative.

Ha giganteggiato Meret che è sembrato un toro quando vede rosso.

Una partita che rimarrà negli annali. Aveva ragione il Liverpool: Napoli pericolosissima. Ha rubato sorrisi, vittoria ed entusiasmo ai tifosi inglesi.