Scatto a fine partita per Luciano Spalletti. L’allenatore del Napoli è stato ripreso con il telecronista Sandro Piccinini e gli ex calciatori Clarence Seedorf e Massimo Ambrosini. Il cronista ha così commentato sul suo profilo Twitter: “Cena lunga nella notte… però tutti felici. Serata indimenticabile per il Napoli e per Prime Video, complimenti di cuore a Mister Spalletti e grazie a tutti voi per l’affetto”

