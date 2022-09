Di Napoli: “Osimhen ha rotto gli equilibri anche senza segnare. Anguissa sarà l’arma in più di Spalletti”

Arturo Di Napoli, ex calciatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio, dove ha parlato della vittoria del Napoli sul Liverpool.

“Che partita è stata Napoli-Liverpool? In queste serate così importanti tutti i calciatori devono essere elogiati. Il Napoli ha giocato una gara eccezionale. Più meriti degli azzurri o demeriti dei Reds? Gli azzurri hanno meritato di vincere la partita perché ha avuto un grande fraseggio e non ha consentito a Klopp di applicare il suo sistema di gioco. Chiaro che per il Liverpool è un momento delicato, ma al Napoli devono essere attribuiti tanti meriti. Pensiero sulla prova di Osimhen? Victor è una spina nel fianco per le difese avversarie, è stata l’arma in più degli azzurri. Ha rotto gli equilibri, anche se non ha fatto gol. Ha creato problemi alla retroguardia degli inglesi. Anguissa potrebbe migliorare dal punto di vista realizzativo? Dà sostanza in mezzo al campo, ha tanta fisicità. In una fase di palleggio, i futuri inserimenti del calciatore potrebbero rivelarsi decisivi. Sarà l’arma in più di Spalletti. Giudizio sulla prestazione di Zielinski? Ha un ruolo centrale nel Napoli? È stata una serata perfetta. Dare un merito ad un calciatore in particolare è riduttivo. Riguardo il polacco, sarà anche altalenante dal punto di vista delle prestazioni, ma ha qualità importanti e può fare la differenza. In grande forma può essere considerato un top player, potrebbe giocare in qualsiasi grande club europeo”.