Walter De Maggio a Radio Goal ha parlato di Napoli-Liverpool.

Il giornalista ha esaltato il Napoli e la prestazione formidabile di tutta la squadra: “Ieri ho visto una partita che porterò per sempre con me. Un Napoli stratosferisco, un Anguissa per il quale ho finito praticamente tutti gli aggettivi possibili. La vittoria di ieri è stata la migliore in assoluto probabilmente della storia di questo club”.