Chiariello: “Zielinski ha rifiutato 6 milioni d’ingaggio per il Napoli”

Il Napoli ha battuto 4-1 il Liverpool. Quella della compagine di Luciano Spalletti è stata una prestazione sontuosa. Ne ha parlato Umberto Chiariello nel corso della trasmissione Campania Sport, programma in onda sulla emittente Canale 21: “Questo non è stato uno dei migliori Napoli della storia, questo è stato il migliore Napoli della storia in Europa. Gli azzurri hanno disputato una grandissima partita meritando ampiamente di portare a casa il risultato”.

Umberto Chiariello si è poi soffermato sulla prestazione di Piotr Zielinski: “Se il polacco è quello di quest’anno allora si può davvero sognare. Sapete quanto ha rifiutato pur di restare al Napoli? Ben sei milioni di euro a stagione dal West Ham. E cosa dire di Anguissa? Il centrocampista è stato il migliore in campo per distacco: prestazione super. Ed è stato pagato appena quindici milioni di euro. Così come Kvaratskhelia, calciatore sul quale il Napoli ha investito ‘solo’ dieci milioni”.