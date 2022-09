Cannavaro: “La partita è stata preparata in modo perfetto da Spalletti”

Fabio Cannavaro, al Maradona per commentare Napoli-Liverpool ai microfoni di Amazon Prime, ha parlato anche di Alex Meret, portiere della squadra di Luciano Spalletti che anche stasera contro i Reds ha dimostrato di meritare un posto da titolare. “Lasciatemi spendere due parole per Meret: è stata per lui un’estate difficile per lui, dovevano arrivare altri portieri, si è parlato di Navas, ma lui è rimasto qui e stasera ha dato davvero una sensazione di sicurezza, ha fatto una partita importante e belle parate, mi auguro continui così perché ha buone qualità e deve restare solo sereno”.

Poi Cannavaro ha aggiunto: “E’ andata benissimo perché la partita è stata preparata in modo perfetto da Spalletti. Ogni volta che gli azzurri mettevano una palla sopra i due centrali andavano in porta. Il Liverpool sicuramente non era nelle migliori condizioni, ma il Napoli ha disputato una gara straordinaria e il pubblico si è molto divertito. Il mister in questo avvio di stagione sta utilizzando tutti i nuovi col contagocce perché si gioca ogni tre giorni ed è fondamentale puntare sulle certezze”.