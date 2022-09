Bruscolotti: “Ero curioso di vedere Zielinski quest’anno: ecco perchè”

Giuseppe Bruscolotti a Radio Goal ha esaltato il Napoli che ha schiacciato i Reds ieri al Maradona.

L’ex leggenda del Napoli si è soffermato sulla prestazione di Zielinski: “Zielinski può davvero dimostrare il suo valore quest’anno ed essere soprattutto continuo come non lo è mai stato. Ritengo che il polacco soffrisse la presenza in campo di Lorenzo Insigne e senza di lui può davvero esplodere. Il Napoli ha asfissiato il Liverpool dall’inizio alla fine”. Il polacco in effetti ha fornito probabilmente la sua migliore prestazione da quando veste l’azzurro, vestendosi anche da leader tecnico, da trascinatore. Il Napoli dovrà continuare su questa scia.