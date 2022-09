The Guardian avverte i Reds: “Napoli imbattuto, sarà una partita difficile”

Il Liverpool è pronto a fare il suo esordio in questa Champions League, e lo farà stasera al Maradona. I campioni uscenti però non devono sottovalutare gli azzurri secondo il quotidiano inglese The Guardian. In Inghilterra infatti si preoccupano molto degli azzurri e soprattutto degli ultimi 2 match nell’ex San Paolo tra i Reds e i Partenopei. Il tabloid inglese mette in guardia gli uomini di Kloop parlando di una squadra che fino ad ora ha giocato molto bene e che non ha ancora perso in Campionato. Si guarda con occhio di riguardo anche agli ultimi match degli azzurri nelle mura amiche in Champions, nelle ultime 8 in casa non hanno mai perso.