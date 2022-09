Repubblica – Di Lorenzo: “Il Liverpool ha grandi campioni…”

L’edizione odierna de la Repubblica riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Giovanni Di Lorenzo durante la conferenza stampa pre Napoli-Liverpool.

Il capitano azzurro si è soffermato sulla squadra di Klopp, esaltandone giocatori e capacità tecniche.

Queste le parole di Di Lorenzo: “Il Liverpool ha grandi campioni. Ha attaccanti fortissimi, giocano molto in verticale. Dovremmo stare attenti e mettere in campo le nostre qualità. Qualche rischio lo prenderemo per forza. Dobbiamo avere il coraggio di giocare la palla e imporre la nostra qualità. Ma sarà dura contrastare il Liverpool, i loro campioni possono fare sempre gol. Noi però non avremo timore”.

Poi, parentesi sulla sua prima in Champions League con la fascia da capitano: “Sarà il mio debutto con la fascia al braccio in Champions. Ritorniamo in questa competizione dopo due stagioni di assenza e l’affronteremo con tanta voglia, contro una grande squadra. Useremo tutte le nostre qualità per mettere in difficoltà il Liverpool. E la gente ci aiuterà”.