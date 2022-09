Renica: “Il Liverpool pressa tanto, il Napoli dovrà giocare in modo diverso dal solito”

Alessandro Renica, ex storico del Napoli è intervenuto ai microfoni di Radio Punto Nuovo per parlare della partita di Champions tra azzurri e Liverpool. Secondo l’ex azzurro il Napoli dovrà giocare in modo diverso rispetto al solito, non potrà permettersi il classico gioco a 2 tocchi, anche perché gli inglesi pressano tanto. Queste le sue parole in merito alla grande sfida: “Questa partita ai giovani del Napoli darà moltissimo. Sono molto curioso di vedere questa squadra contro una corazzata come il Liverpool. Il Napoli può competere contro questi fenomeni, e dovrà farlo con coraggio e senza timore. Nel calcio non vince chi spende di più, questo sport non si basa su quanti soldi si spendono ed è bello perché regala emozioni improvvise”.