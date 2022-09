Napoli-Liverpool di Youth League, sconfitta per gli azzurrini contro i Reds

Iniziato oggi anche il cammino europeo degli azzurrini di Mister Frustalupi in casa contro il Liverpool. I giovani azzurri escono sconfitti dal primo match europeo della stagione e devono arrendersi agli inglesi per 1-2. Il Liverpool passa in vantaggio nel primo tempo con Doak al 28′ minuto. Gli azzurrini entrano in campo nel secondo tempo con uno spirito diverso e al 59′ arriva il gol del pareggio. A siglare la marcatura è Iaccarino, migliore per la squadra azzurra nel match odierno. Al 67′ però il Liverpool ritorna in vantaggio e ancora Doak segna. Negli ultimi 20′ gli azzurrini ci provano ma non trovano il gol del pareggio. Sconfitta che pesa nell’inizio del cammino europeo.