Lo Monaco: “Partita difficile per il Napoli, vi dico come finirà”

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare della sfida tra Napoli e Liverpool.

Ecco le sue parole: “Se sono fiducioso? Certo che sì. Il Napoli se la gioca. Il Liverpool è una corazzata: non sta andando al massimo dei suoi giri, ma arriva sempre in fondo alle competizioni che contano. Klopp è un tecnico importante, che guida una rosa di prim’ordine. Come andrà a finire? Sembra uno scontro proibitivo, sulla carta, ma Luciano Spaleltti, con i calciatori che si ritrova, può mettere in difficoltà gli inglesi. Prevedo, quindi, un risultato a favore dei campani“.