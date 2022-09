Il Mattino – Napoli, nessun ritiro pre gara. La decisione di Spalletti

Il Mattino dedica spazio al Napoli concentrandosi sulla prima gara di Champions della squadra di Spalletti. Stando a quanto riportato dal quotidiano non ci sarà nessun ritiro prima della gara contro il Liverpool. Previsto un allenamento mattutino a Castel Volturno dove la squadrà rimarrà fino al trasferimento allo Stadio Maradona:

“Spalletti col tutore al braccio destro, necessario dopo l’intervento alla clavicola fratturata. Nessun ritiro pre-partita per il Napoli, un’altra scelta inedita per il tecnico azzurro. Stamane l’appuntamento è a Castel Volturno per l’allenamento del mattino: poi la squadra resta assieme fino alla partita, tra pranzo, riposo, merenda e seduta tattica”. Si legge sul quotidiano.