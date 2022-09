Gazzetta – Klopp: “Luciano è perfetto per il Napoli, la squadra è forte…”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport riporta alcune dichiarazioni rilasciate da Jürgen Klopp in conferenza stampa.

L’allenatore del Liverpool si è soffermato sulla squadra partenopea, esaltando il lavoro che sta portando avanti Luciano Spalletti.

Queste le parole di Klopp: “Il Napoli ha intensità, ha diversi approcci alla gara, può costruire una squadra attorno a Zielinski. Spalletti è perfetto per il Napoli, ha lavorato in tutto il mondo, si vede subito dall’identità che dà alle sue squadre, non vedo l’ora di incontrarlo in campo. Vorrei avere il suo fisico a quell’età”.