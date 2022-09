L’edizione odierna del Corriere dello Sport si sofferma sulla lista dei convocati del Napoli in vista del big match di Champions League contro il Liverpool (stasera, ore 21:00).

Stando a quanto riportato dal quotidiano, pare che tra i presenti ci siano dieci al debutto nell’Europa che conta. Si tratta di Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Kim, Ostigaard, Olivera, Anguissa, Rrahmani, Zerbin, Zanoli.

Per loro sarà la prima volta in assoluto e, di certo, non mancherà l’emozione.