Stando a quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, pare che Spalletti abbia già in mente il piano B da adottare stasera contro il Liverpool, nel caso in cui Osimhen non possa giocare.

Spazio dal 1′ a Giacomo Raspadori nel ruolo di falso nueve. Per l’ex Sassuolo sarebbe il debutto in Champions League.

La decisione verrà presa dopo l’allenamento di questa mattina a Castel Volturno. C’è fiducia sul recupero dell’attaccante nigeriano, pronto a prendersi la maglia da titolare.