CdM – Liverpool, Klopp deve gestire l’emergenza a centro campo: i dettagli

Il Corriere del Mezzogiorno dedica spazio al Napoli concentrandosi sul match di esordio in Champions League. Queste le novità in casa Liverpool:

“Klopp ha il cartello «lavori in corso» riguardo al centrocampo. Mancano i lungodegenti Oxlade-Chamberlaine e Keita, esclusi dalla lista Champions, Henderson, Fabio Carvalho. Recupera Thiago Alcantara che per Klopp è pronto a rientrare in campo anche se non si sa ancora il minutaggio che potrà garantire. Klopp ha speso delle parole di grande stima per Zielinski, dicendo che attorno a lui si può costruire la squadra attorno a lui». Si legge sul quotidiano.