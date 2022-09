Amoruso: “Osimhen secondo me può giocare ma non tutti i 90 minuti”.

Nicola Amoruso è intervenuto a Radio CRC durante il programma ‘Si gonfia la rete’ e ha parlato della sfida di stasera contro il Liverpool e di Victor Osimhen. Secondo l’ex attaccante il nigeriano ce la farà ad essere parte del match, ma per il problema subito non riuscirà ad essere del match per tutti e 90 i minuti. Queste le sue parole in merito e sulla partita di stasera: “Osimhen secondo me alla fine gioca ma non tutta la gara, una buona parte del match, anche perché se c’è il consenso dei medici non si corrono rischi. Lui è un giocatore fondamentale e fa la differenza, credo voglia dimostrarlo anche in Champions”.