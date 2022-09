Altobelli: “Il Napoli mi mette di buoumore, mi ha impressionato”

L’ex calciatore di Inter e Juventus Stefano Altobelli ha parlato di alcune tematiche a 1 Station Radio, durante 1 Football Club.

Ecco le sue parole: “Mi è piaciuto l’impatto di Milik? Assolutamente, lo conoscevamo già, è un buon attaccante ed inserito in una squadra che gioca bene al calcio ero certo avrebbe potuto rendere al meglio. Con lui la Juve si è completata e si è messa al pari con gli altri attacchi della Serie A, tra cui sottolineo quello del Napoli che mi ha già impressionato”.

“Un commento alle gare in Champions di Milan e Juve? I bianconeri hanno affrontato una delle squadre più forti in Europa, ma nel secondo tempo sono riusciti ad accorciare le distanze e, francamente, nonostante il risultato del campo vada sempre accettato, avrebbero meritato il pareggio, che non sarebbe stato uno scandalo. La squadra mi è sembrata molto competitiva. Il Milan, invece, è una signora squadra: giovane ma importante. Leao, ad esempio, è un grosso vantaggio averlo, perché ti salta quasi sempre l’uomo. Ieri il Diavolo è andato in svantaggio ma ha meritatamente raggiunto il pareggio”.

“I Reds sono in difficoltà, ma fare punti per il Napoli sarà una impresa. Si incontrano due squadre che giocano un ottimo calcio. Gli azzurri, sabato, mi hanno impressionato: gioca per vincere, non lascia nulla al caso e, cosa importantissima, mi sembra che i suoi calciatori siano già in condizione. Stasera bisogna tifare per le nostre squadre“.

“In cosa il Napoli mi ha impressionato? La società sa cosa vuole e lo ottiene sempre. Il mister è bravo, tiene tutti concentrati e sa far giocare bene i suoi. La rosa a disposizione è di primo livello, nonostante siano andati via tutti i senatori. L’esempio lampante è Kvaratskhelia, ha tutto: corsa, forza, tecnica. Contro la Lazio ha tirato una sassata che ha bucato la porta. Poi c’è Osimhen che, oltre ad essere forte, porta tanto entusiasmo. Il nigeriano, con i suoi compagni, mi mettono di buonumore quando li guardo giocare. Sarà una lotta lunga per lo Scudetto, il Napoli lo vedo all’altezza della situazione, ma non è l’unica”.