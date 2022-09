Altobelli: “Il Napoli gioca un gran calcio. Quando vedo gli azzurri sono di buon umore”.

Nel corso di ‘1 Station Radio’ l’ex Juventus e Inter Alessandro Altobelli ha parlato del Napoli di mister Luciano Spalletti e del calcio espresso dagli azzurri. Nel corso dell’intervista l’ex giocatore si è detto entusiasta di vedere giocare il Napoli, perché gioca un bel calcio. Queste le sue parole in merito al gioco degli azzurri di Spalletti: “Il Napoli è una squadra che gioca un ottimo calcio, e sabato mi ha impressionato molto la voglia di vincere. I calciatori azzurri sembrano già in grande condizione e non lasciano nulla al caso. Hanno una grande società e il loro mister è bravo, sa farli giocare bene e li tiene concentrati. La rosa è di grande livello, anche se sono andati via tutti i vecchi senatori”.