Intervistato ad Il Mattino l’ex attaccante azzurro Gianfranco Zola ha detto la sua sul match di domani contro il Liverpool. Ecco quanto detto:

“La squadra di Spalletti può battere i Reds: “Devono giocare con l’arma giusta, ovvero il ritmo. In Premier è altissimo, l’organizzazione e l’aggressività serviranno per ottenere un risultato di prestigio. Spero che ci siano Osimhen e Kvaratskhelia, il Napoli può fare in modo che non ci siano risultati scontati”